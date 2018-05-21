السفيرالبريطانى لـ"الشربينى": "الكبير كبير"

21 مايو 2018 - 12:35 م

قدم جون كاسن السفير البريطانى فى مصر، التهانى إلى بطلة العالم فى لعبة الإسكواش نور الشربينى وذلك بالتزامن مع حصولها على جائزة بطولة علام للإسكواش المقامة فى بريطانيا وذلك بعد تغلبها فى المباراة النهائية على مواطنتها رنيم الوليلى "3 -0" فى نهائى مصرى خالص.

وقال كاسن خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر": "نور الشربينى بطلة العالم فى الإسكواش تلبس تاج اللعبة الرياضية مرة كمان".

وأضاف السفير البريطانى قائلاً: "مبروك بطولة إنجلترا المفتوحة الكبير كبير".

جدير بالذكر فازت النجمة نور الشربينى ببطولة "علام" للاسكواش المقامة ببريطانيا بعدما تغلبت فى المباراة النهائية على مواطنتها رنيم الوليلى "3 -0" فى نهائى مصرى خالص ونجحت نور الشربينى المصنفة الأولى عالميا فى تحقيق الفوز بثلاثة أشواط متتالية رغم محاولات رنيم الوليلى المصنفة الثانية، وكانت نتيجة الأشواط "11-6" و"11-9" و"14-12" فى مباراة استغرقت 47 دقيقة.