  • الإثنين 21 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:02 م
بحث متقدم
جون كاسن، السفير البريطانى

السفيرالبريطانى لـ"الشربينى": "الكبير كبير"

صلاح وكين

"صلاح" يكتسح الجوائز ويتفوق على "هازارد" و"كين"

صورة الخبر

بالأدلة.. أبو بكر البغدادي ما زال على قيد الحياة

المستشار مرتضى منصور

تعليق صادم من مرتضى منصور على المصالحة مع "عامر"

النقيب محمد الحايس

بالفيديو.. رسالة مهمة من الحايس لـ"الرئيس"

مدحت الزاهد:3 مؤشرات لبطلان اتفاقية ترسم الحدود

الزاهد: الأوضاع الحالية تنذر بغضب مجتمعى

ضحايا مذبحة الرحاب

مفاجأة جديدة تغير مجرى التحقيقات في مذبحة الرحاب

استقالة رامون دياز من تدريب منتخب باراجواي

تشكيل جهاز الأهلي الجديد بعد استقالة البدرى

رامون دياز

راتب خيالي لـ"دياز" لقيادة المارد الأحمر

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

سعر صرف الدولار فى البنوك والسوق السوداء

بالأرقام..

"صلاح" يكتسح الجوائز ويتفوق على "هازارد" و"كين"

الرياضة

صلاح وكين
صلاح وكين

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

رسالة نارية من تامر أمين لمحبي "صلاح"

#

محمد صلاح يعلق على مقارنته بـ«ميسي» و«رونالدو»

#

منافس "صلاح" على لقب الهداف: لا أستطيع إيقافه

#

كلوب: صلاح يستحق جائزة الأفضل في انجلترا ولكن...

بريطانيا

الإسكواش

جون كاسن

نور الشربيني

حصد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي جائزة "لاعب الموسم" من رابطة اللاعبين المحترفين والتي تتم بناء على استفتاء الجماهير.

وحصل النجم المصري على 89% من نسبة التصويت الجماهيري ليكتسح منافسيه ويحصد الجائزة مثلها مثل العديد من الجوائز التي تمكن من السيطرة عليها عبر الاستفتاء الجماهيري.

وكان محمد صلاح حصل في وقت سابق على جائزة "لاعب الموسم" من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، بناءً على اختيارات اللاعبين.

وتنافس محمد صلاح على الفوز بجائزة "لاعب الموسم" من جانب رابطة اللاعبين المحترفين عبر تصويت الجماهير، دافيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد وثنائى مانشستر سيتى كيفين دى بروين ورحيم سترلينج، بجانب هارى كين لاعب توتنهام وهازارد لاعب تشيلسى.

وحصل محمد صلاح نجم منتخب مصر على جائزة هداف الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" برصيد 32 هدفاً، وكسر الرقم القياسى المسجل باسم الثلاثى آلان شيرار ولويس سواريز وكريستيانو رونالدو ليصبح أفضل هداف فى تاريخ الدورى الإنجليزى بموسم واحد بنظام الـ38 جولة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ورطة عمرو خالد بين الدين والسياسة

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الإبراشي يتراجع عن وصف "عمرو خالد" بالإرهابي
» استشاري تغذية: هذه أضرار تناول الحلويات عقب الإفطار مباشرة
» الذهب يتراجع 4 جنيهات
» شاهد.. سؤال محرج من بسمة وهبة لـ"أمينة"
» شاهد.. فيديو مؤلم لأسرة تعيش وسط أنابيب البوتاجاز
» شاهد.. زواج طفل من سيدة تكبره بـ21عامًا
» وفاة والد الإعلامية جيهان منصور
» بالفيديو.. شاب يقفز فى النيل تقليدًا لـ"نسر الصعيد"
» تعرف على الضيف المصري الذي حضر زفاف الأمير هاري
» هذه العلامات تدل أن جهازك تم اختراقه
» ياسر جلال: رامز أخويا مبيعملش شيء جديد في برنامجه

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"