الصين تطلق قمرا اصطناعيا لاستكشاف الجانب المظلم للقمر

21 مايو 2018 - 12:58 م

أطلقت الصين اليوم الإثنين قمر تناوب اصطناعي، لإقامة حلقة اتصال بين الأرض والمسبار القمري المخطط إرساله إلى الفضاء لاستكشاف الجانب المظلم من القمر.

وبحسب وكالة شينخوا الصينية، فإنّ القمر الصناعي تمّ إطلاقه من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية جنوب غربي الصين.

وتسعى الصين من إطلاق هذا القمر، لإقامة حلقة وصل بين الأرض ومسبار قمري مرتقب سيستكشف الجانب المظلم من القمر.

وفي تصريح صحفي قال "تشانغ لي هوا" مدير مشروع القمر الصناعي، إن إطلاق القمر يعد خطوة رئيسية بالنسبة للصين، الساعية لأن تكون أول بلد يرسل مسبارا يقوم بالهبوط الناعم على الجانب المظلم للقمر.

ومن المتوقع أن يدخل القمر الاصطناعي نقطة لاغرانج الثانية على بعد حوالي 455 ألف كم من الأرض. وسيكون أول قمر صناعي للاتصالات في العالم يعمل في هذا المدار.