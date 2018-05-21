بث مباشر.. صلاح يشارك في تدريبات فريقه استعدادًا للريال

21 مايو 2018 - 01:31 م

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح للقاء ريال مدريد الإسباني المقرر له السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا والذي يقام في مدينة "كييف" الأوكرانية.

وتواجد اللاعب محمد صلاح بين صفوف اللاعبين أثناء التدريبات على ملعب "آنفيلد".

وصعد ليفربول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب على روما الإيطالى بنتيجة 7 – 6 ضمن منافسات الدور نصف النهائى، بينما صعد ريال مدريد على حساب بايرن ميونخ الألمانى.

وتوج محمد صلاح اليوم بجائزة "لاعب الموسم" منذ قليل من رابطة اللاعبين المحترفين وذلك بتصويت الجماهير، حيث حصد 89% من التصويت.

كان محمد صلاح حصل فى وقت سابق على جائزة "لاعب الموسم" من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، بناء على اختيارات اللاعبين.

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