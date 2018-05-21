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المنيا

حبس مدرس وتاجر موز 15 يومًا بتهمة قتل فاكهانى بالمنيا

قبلي وبحري

النيابة العامة
النيابة العامة

جمال زكى

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قررت نيابة شمال المنيا الكلية تحت إشراف المستشار أسامة عبد المنعم المحامى العام  لنيابات شمال المنيا حبس مدرس وتاجر موز 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل فاكهانى بمركز مغاغة

كان قد تلقى مدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بوصول "ع. ي. ع- 35 عاما" تاجر فاكهة "جثة هامدة"، وانتقلت أجهزة الأمن إلى المستشفى وتبين أن الوفاة جاءت إثر وقوع مشاجرة بين المجني عليه وكل من "أ. م. س – 50 عاما" مدرس وصاحب ثلاجة موز، و"ع. أ. م – 20 عاما"، قام الأول بذبح  المجني عليه باستخدام "مشرط موز".

وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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