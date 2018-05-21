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المنيا

إخلاء سبيل 6 متهمين بالانضمام لجماعة الإخوان بالمنيا

قبلي وبحري

محكمة الجنايات
محكمة الجنايات

جمال زكى

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قررت محكمة جنايات المنيا اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عمر سويدان رئيس الدائرة السادسة إخلاء سبيل  6 متهمين بالانضمام إلى جماعة الإخوان بضمان مالى قدره ألفي جنيه لكل منهما.

وقال محمد إبراهيم المحامى  إن المحكمة رفضت الطعن الذى تقدمت به للنيابة على إخلاء السبيل، واستندت إلى أن المتهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام وهو ما نفاه المتهمون ومحاموهم أمام المحكمة.

كانت الأجهزة  الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين مطلع العام الجارى بإحدى قرى مدينة أبو قرقاص والمنيا، ووجهت لهما التحريض على التظاهر وإثارة الشغب والعنف  والانضمام إلى جماعة محظورة  تعارض  النظام الحالى فى مصر.

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