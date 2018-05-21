إصابة عامل فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

21 مايو 2018 - 01:41 م

أصيب عامل بمغسلة برش خرطوش بالرأس والظهر في مشاجرة مع آخرين بسبب عدم رده مبلغ مالي مدين به، تم نقله لمستشفى قصر العيني، وتحرر محضر بالواقعة.

كان قد تبلغ لمركز الخانكة بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصاب بناحية القلج – دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "حسين. ع. ح" 17 سنة - عامل بمغسلة ومقيم القلج - دائرة المركز مصاب برش خرطوش بالرأس والظهر، وتم نقله لمستشفي قصر العينى لتلقي العلاج.

وطرف ثان "أحمد. خ. ش" 18 سنة - تباع ومقيم ذات العنوان، و"مصطفي. خ. ش" 25 سنة - سائق ومقيم ذات العنوان، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفان حال مطالبة الثانى للأول برد مبلغ مالى دين عليه، تطورت لمشاجره قام علي أثرها الأول بالتعدي علي الثاني بالضرب دون حدوث إصابات، فقام الثاني بالإستعانة بشقيقه الثالث لمناصرته والذي حضر وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وقام بإطلاق عيار ناري محدثاً إصابة المجني عليه، وفرا هاربين.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الطرف الثاني، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاد المتهم الثالث ضبط السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8762 جنح مركز الخانكة لسنة 2018م، وجار العرض على النيابة العامة.