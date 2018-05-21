نقيب الزبالين: نظافة الشوارع ليست مسئوليتنا

21 مايو 2018 - 01:42 م

قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إنهم عندما كانوا يجمعون القمامة بـ"المقطف" من المنازل، مصر كانت رقم 2 على العالم، وأنظف مدن في العالم، متسائلا: "لماذا تم التعاقد مع شركات أجنبية في هذا التوقيت؟".

وأضاف "المقدس" خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أنه استلم عدة مناطق في القاهرة "الوايلي، وعين شمس" بعد انتهاء عقود الشركات الأجنبية، لافتًا إلى أن المنازل "مصنع القمامة" مسئوليته هو وجامعي القمامة، ولكن الشارع مسئولية الحكومة وهيئة النظافة.

وتابع: "السكان قابلونا بالطبل البلدي والزغاريد وفرحانين بينا جدًا"، موضحًا أن جامعي القمامة سيذهبون إلى منازل السكان وسيأخذون القمامة من أمام باب الشقة.