"المقدس": الخنازير السبب فى ارتفاع أسعار اللحوم

21 مايو 2018 - 01:48 م

قال المقدس شحاتة، نقيب جامعي القمامة: "إن عدم توافر الخنازير أدى إلى ارتفاع سعر اللحوم"، مشيرًا إلى أن مصر بها 20 مليون مسيحي، بالإضافة إلى تردد 25 مليون سائح سنويًا على مصر كانوا يعتمدون على لحوم الخنازير.

وأضاف "شحاتة"، خلال لقائه في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة إكسترا نيوز، اليوم الإثنين، أن عدم توافر الخنازير في مصر أدى إلى زيادة الطلب على اللحوم البلدية.

وتابع: "تم إعدام 2.5 مليون خنزير في 2008، بسبب أنفلونزا الخنازير، حيث كانوا يأكلون 5 آلاف طن من القمامة يوميًا"، قائلاً: "إحنا خبينا 100 رأس خنزير من حبيب العادلي"، مشيرًا إلى أن عدد الخنازير وصل الآن إلى 600 ألف.