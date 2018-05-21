50 ألف جنيه غرامة على أى محتوى إعلامي يسىء للمهنة

21 مايو 2018 - 01:49 م

أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه سيتم حذف أي محتوى إعلامي درامي يسيء للأصول الأساسية للمهنة، أو يحتوي على ألفاظ خشنة غليظة، ومنها سب الأم والأب، قائلا: "إحنا مش تافهين وهنحذف أي مشهد فيه مشاحنات عادية".

وأضاف خلال كلمته فى المؤتمر الصحفي لتقرير الحالة الإعلامية، اليوم الإثنين، أنه تم تطبيق غرامة تبدأ من 200 جنيه إلى 50 ألف جنيه على المشاهد الدرامية الخارجة، لافتًا إلى أن الرأى العام دائمًا يقف مع الحق.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أى رفض من الجهة التي توجه لها انتقادات مقبول، ولكن يجب أن يكون على أساس عقلي واضح.

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