بالصور.. الشرطة توزع كراتين مواد غذائية بالمجان في القليوبية

قامت مديرية أمن القليوبية اليوم الاثنين، بتوزيع 5000 كرتونة تحتوي على بعض السلع والمنتجات الغذائية الأساسية على عدد من المواطنين بالمجان لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطنين ومشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان المبارك.

ومن جانبه أكد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ سياسة وزارة الداخلية بتفعيل الدور المجتمعي والتواصل مع المواطنين خاصة محدودي الدخل لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.