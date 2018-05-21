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مد أجل النطق بالحكم بحق 8 متهمين بالتظاهر لأغسطس المقبل

قبلي وبحري

جنايات المنيا
جنايات المنيا

جمال زكى

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تظاهر

متهمين

محافظة المنيا

مد اجل

مركز العدوة

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سليمان الشاهد  وعضوية المستشارين احمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر   وامانة سر  ماجد منير ومحسن الشيمى مد أجل النطق بالحكم بحق 8 متهمين بالتظاهر والتجمهر  إلى اليوم الثانى من أغسطس مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت المحكمة قد أجلت النطق بالحكم لعدم حضور عدد من المتهمين من محبسهم  لظروف لم تكشف عنها هيئة المحكمة

وتعود القضية إلى عام 2015 بمركز العدوة حين وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان والتحريض على العنف وإثارة الشغب والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة.

 وفى مارس الماضى انتهت المحكمة من سماع أقوال المتهمين والاطلاع على الاحراز المرفقة بأوراق القضية كما استمعت إلى مرافعة الدفاع  عن المتهمين.

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