لوفرين: «صلاح» الأفضل في العالم ويستحق هذه الجائزة

21 مايو 2018 - 04:14 م

قال ديان لوفرين، مدافع ليفربول الإنجليزي، إن زميله المصري محمد صلاح، يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية، موضحا أنه الأفضل في العالم حاليا.

وأضاف لوفرين، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد الإسباني: "لقد تحدثت مع محمد صلاح عن جائزة الكرة الذهبية وهو منافس عليها بكل تأكيد، إنه لاعب من الطراز العالمي ولكنه يعمل بهدوء، إنه يستحق كل ثناء ونحن نريد مساعدته، وهو الأفضل بالعالم حاليا".

وتابع: "نأمل بعد سنوات عديدة من الآن أن نقول لأطفالنا وعائلاتنا إننا بذلنا قصارى جهدنا وربحنا الكأس، ليس لدينا شىء نخسره، سنبذل قصارى جهدنا على أرضية الملعب".

واختتم: "أمامنا الفرصة الأكبر فى حياتنا، بالنسبة لبعض اللاعبين من الممكن أن تكون الفرصة الوحيدة، علينا أن نفخر بأنفسنا".