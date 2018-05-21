إحالة طبيب للنيابة الإدارية لرفضه مرافقة مصاب بسيارة إسعاف

21 مايو 2018 - 04:34 م

قالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا إنه تم إحالة احد الأطباء بمستشفى مغاغة المركزي للنيابة الإدارية للتحقيق في رفضه مرافقة إحدى الحالات المصابة مع سيارة إسعاف.

ويأتي ذلك بعد أن تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه تجمع الأهالي داخل مستشفى مغاغة المركزي بسبب عدم وجود أطباء للتعامل مع حالات إصابة بأحد الحوادث.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة انه في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء امس استقبلت مستشفي مغاغة المركزي جراء حادث سير عدد 1 متوفي واخر مصاب والذي تم التعامل معه بمعرفة اخصائي الجراحة بالمستشفي ، حيث قرر تحويل الحالة الى المستشفى الجامعي للعرض على استشاري جراحة المخ والاعصاب.

وأضافت انه تم تكليف احد الأطباء للتوجه مع سيارة الإسعاف إلا انه رفض مما اثار غضب الاهالي الذين قاموا بالتجمهر ومحاولة الاعتداء على طاقم النوبتجية بالاستقبال فضلا عن وجود فريق طبي بغرفة العمليات للتعامل مع حادث سابق لتلك الحادثة ،وعلى الفور قام مدير المستشفى بتكليف طبيب اخر لمرافقة الحالة الي مستشفى المنيا العام .