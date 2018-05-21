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حقيقة العثور على جثث 116 مصريًا في صحراء ليبيا

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خالد الشرقاوي

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العثور على جثث

قالت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، إن ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام حول عثور الهلال الأحمر على 116 جثة لمهاجرين غير شرعيين يحملون الجنسية المصرية داخل الأراضي الليبية، لا صحة له على الإطلاق.

وأوضجت الأمانة العامة في بيان لها، أن الهلال الأحمر الليبي لم يعثر على جثث مهاجرين غير شرعيين يحملون الجنسية المصرية، محذرة من التعاطي مع معلومات غير دقيقة ينشرها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد البيان على عدم إصدار الهلال الأحمر الليبي أي بيانات صحفية حول العثور على مثل تلك الجثث، داعيا وسائل الإعلام المختلفة لضرورة تحري الدقة فيما ينقل عن الهلال الأحمر الليبي.

وكانت أنباء قد تداولت عثور منظمة الهلال الأحمر الليبي على أكثر من 116 جثة لمواطنين مصريين توفوا بسبب الجوع والعطش وحرارة الشمس أثناء هجرتهم بصورة غير قانونية من مصر إلى ليبيا، وتم دفنهم في الصحراء غرب حقل البستر شرق ليبيا، وأن هويات الجثث تنتمي لمحافظتي المنيا وأسيوط.

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