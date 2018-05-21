» «التضامن»: منح معاشات استثنائية لمئات الحالات

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التضامن الاجتماعى

وزيرة التضامن

معاشات استثنائية

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أن اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية وافقت على منح معاشات استثنائية لـ1804 حالات، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جيدة في مجال العمل العام، مشيرة إلى أنه سيتم رفعها للمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.

وقالت والي، في تصريحات لها، اليوم الإثنين، إن الحالات التي تم الموافقة عليها تشمل الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء من المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف، مشيرة إلى أنه سيتم تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم تقديرا لجهودهم المتميزة طوال فترة خدمتهم، ومحاولة التخفيف عن ظروف أسرهم الناجمة عن الاستشهاد بالإضافة للحاصلين على أوسمة في مجال العمل العام.


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