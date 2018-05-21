تدوينة لـ"العفاسي"عن التطبيع مع إسرائيل تثير الجدل

21 مايو 2018 - 09:01 م

واصل القارئ مشاري بن راشد العفاسي هجومه على جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أنهم يبررون التطبيع مع إسرائيل لدول ويحذرون منه لدول أخرى.

وكتب "العفاسي" عبر حسابه على "تويتر" : الإخونجي إمعة مؤدلج يبرر التطبيع لدول ! ويتكهن بالتطبيع ويحذر منه لدول أخرى ! انها دوافع واتهامات وفزّاعات حزبية بلا أدلة !".

وتابع ": التطبيع ليس مصطلحاً شرعياً بل هو مصطلح سياسي مطاط غير منضبط ، أما الصلح فهو من هدي النبي ? في حال الضعف كما فعل في صلح الحديبية مع المشركين حتى فتح مكة".

وأثارت تدوينة "العفاسي" الجدل بين متابعينه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وهاجم عدد كبير منهم القارئ الشهير بسبب حديثه الذي فهموا منه الصلح مع إسرائيل دون أن يرد عليهم، فقال أحد متابعيه :" تُشبه يهود قريش بالكيان الصهيوني المغتصب !! وتدعو للصلح صدق العوضي يوم قال "تدنس المفكرين والعلماء".

وعلق آخر ": الصلح النبوي كان في مصلحة المسلمين و لم يكونوا في حالة ضعف فمن أين جئت بأن المسلمين عند صلح الحديبية كانوا في حالة ضعف؟ و مرة أخرى الصلح النبوي كان لمصلحة المسلمين و ليس للكفار والتطبيع الراهن من قبل دولنا ليس فيه مصلحة للمسلمين بل لدولة الكيان الصهيوني".

وقال ناشط آخر:" نعم الصلح الذي يجر على المسلمين المنافع الدينية والدنيوية هو خير أما إن كان هذا الصلح سيجعلنا نتنازل عن الأقصى المبارك وعن ديننا وعن اسلامنا وننصهر في هوى الغير ليس هذا بصلح بل تطبيع يطبع به على قلوب الطبعين نسأل الله السلامة والعافية".