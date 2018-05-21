  • الإثنين 21 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:09 م
بحث متقدم
أرشيفية

زيادة أسعار الوقود خلال ساعات

الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس

شروط لذكر «الطيب وتواضروس» في وسائل الإعلام

قتل (تعبيرية)

تتزوج من قاتل طفلها.. وتذبحه بعد 10 سنوات

مشاري العفاسي

تدوينة لـ"العفاسي"عن التطبيع مع إسرائيل تثير الجدل

مجدي عبدالغني مع رامز جلال

حقيقة إحالة مجدي عبدالغني للتحقيق

وزير الخارجية الأمريكي

أمريكا لإيران: تنفيذ 12 مطلبًا أو أقسى عقوبة في التاريخ

أرشيفية

«العرق دساس».. فضيحة زوج وزوجة مع الضيوف

السيد البدوي

«البدوي» يتقدم باستقالته من «استشاري الوفد»

الدولار والجنيه

ارتفاع أسعار الدولار فى التعاملات المسائية

أرشيفية

حقيقة العثور على جثث 116 مصريًا في صحراء ليبيا

حقيقة ظهور «صلاح» في برنامج «رامز تحت الصفر»

الرياضة

رامز جلال
رامز جلال

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تعرف على ضحية «رامز تحت الصفر».. الليلة

#

ياسر جلال: رامز أخويا مبيعملش شيء جديد في برنامجه

#

ضحية «رامز تحت الصفر»: "كله جرافيك"

#

بالفيديو.. ريم مصطفى تفقد النطق في «رامز تحت الصفر»

اتحاد الكرة

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

كشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة ظهور محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، في برنامج المقالب «رامز تحت الصفر»، والذي يذاع خلال شهر رمضان الكريم.

وقال «عبد الغني» في تصريحات إذاعية اليوم، الإثنين: «محمد صلاح لن يظهر في البرنامج كما ردد البعض».

وقال، إن كل ما أثير عن انزعاج الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، من تقمص رامز جلال لشخصيته في برنامج رامز تحت الصفر لا أساس له من الصحة.

وأضاف البلدوزر، «كوبر لا يتابع التلفزيون ولا يهتم بمثل هذه الأمور، كل ما أثير عن انزعاجه غير صحيح بالمرة».

وأردف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم: «كوبر شخصية عامة واتخاذه مثل في البرنامج أمر جيد، الرجل لن يشعر بأي ضيق على الإطلاق».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ورطة عمرو خالد بين الدين والسياسة

جمال سلطان

جسد المرأة.. والتفوق القومي المزيف!

محمود سلطان

الصعايدة والسودانيون في مسلسلات رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "شاهدة علي.." روعات إلهية ستدهشك!
» الكشف عن أول محاولة احتيال عالمية باسم "كأس العالم"
» مسئول مغربي يعتذر بعد عبارة «أنا وزير»
» اعتقال خلية موالية للقذافي في طرابلس
» «كلوب» يرفض المقارنة بين «صلاح» و«رونالدو»
» مسلح يطلق النار على المارة في مرسيليا
» رئيس سموحة يرد على «مرتضى» بهذه الصفعة
» نيابة أمن الدولة تجدد حبس «أم زبيدة»
» حقيقة ظهور «صلاح» في برنامج «رامز تحت الصفر»
» «التضامن»: منح معاشات استثنائية لمئات الحالات
» «ميسي» على رأس قائمة الأرجنتين لمونديال روسيا

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:23 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"