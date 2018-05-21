» رئيس سموحة يرد على «مرتضى» بهذه الصفعة

21 مايو 2018 - 09:35 م

أعلن أحمد عادل الشهير بـ«ميسي»، صانع ألعاب فريق الشباب بنادي الزمالك، انتقاله إلى صفوف سموحة، بشكل رسمي، لمدة 3 مواسم، بداية من الموسم المقبل.

وكتب «ميسي» عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله رب العالمين.. رسميًا تم تعاقدي مع نادي سموحة لمدة ثلاثة مواسم مقبلة».

يذكر أن الفترة الحالية، تشهد أزمة كبيرة بين مرتضى منصور، رئيس الزمالك، وفرج عامر رئيس سموحة، بسبب حرب التصريحات الدائرة بين الطرفين، منذ صعود الناديين إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر وحتى الآن.