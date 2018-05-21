» «كلوب» يرفض المقارنة بين «صلاح» و«رونالدو»

21 مايو 2018 - 09:53 م

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على جاهزية فريقه لموقعة ريال مدريد، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في العاصمة الأوكرانية «كييف».

وأضاف«كلوب»، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، «نشعر بحالة طيبة.. لقد كانت رحلة مثيرة للغاية.. نريد الآن أن نصل بها إلى أفضل حد ممكن».

وتابع: «ريال مدريد أكثر خبرة، هذه حقيقة.. التجربة مهمة في الحياة، لكنها ليست الشيء الوحيد.. يمكنك معادلتها بالرغبة والسلوك العمل، وهذا هو السبب في أنني أحب كرة القدم».

ورفض المدير الفني لفريق ليفربول، الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان نجم البطولة محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، أكثر أهمية لليفربول من كريستيانو رونالدو بالنسبة لريال مدريد، وقال كلوب: «يمكنني بالفعل قراءة العناوين.. وهذا هو سبب عدم إجابتي على هذا السؤال!».