» مسئول مغربي يعتذر بعد عبارة «أنا وزير»

21 مايو 2018 - 10:02 م

اعتذر وزير الشغل والإدماج المهني المغربي محمد يتيم، بعد إدلائه بتصريحات حول رأيه في حملة المقاطعة، والتي جدلا واسعا بين نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب.

وكان "يتيم"، القيادي في حزب العدالة والتنمية (يقود الحكومة)، قال في تصريح صحفي جوابا عن سؤال وُجه له حول رأيه في حملة المقاطعة: "أنا ماشي (لست) مواطن.. أنا وزير"، الأمر الذي اعتبره نشطاء تعاليا وتكبّرا من وزير وجد نفسه في ذلك المنصب بسبب أصوات المواطنين له.

وقال وزير الشغل والإدماج المهني في تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك": "لا أجد غضاضة في الاعتذار لكل من اعتبر أنه كان في كلامي إساءة، سواء من أعضاء الحزب أو من عامة المواطنين".

وأوضح الوزير في تدوينته أن "المهمة الوزارية تكليف قبل أن تكون تشريفا، وكما لها بداية، فإن لها نهاية، آتية لا محالة. أما المواطنة، فهي هوية، كيان، لا بداية لها ولانهاية".

وأكد يتيم أنه "مواطن مغربي وأفتخر، ومسؤول حكومي، إلى جانب كل أعضاء الفريق الحكومي، منخرط في خدمة الشعب الذي نحن منه و إليه، والعمل على تلبية أكبر قدر ممكن من مطالبه".

وعبّر يتيم عن أسفه "لما تم الترويج له من خلال تحريف مضمون تصريحي"، مجددا تأكيده على أن "المراد من هذا التصريح الذي يعود لأكثر من ثلاثة أسابيع، هو تذكير الصحفي حينها أنه "يسألني بصفتي وزيرا، وأنه ما كان ليسألني لو صادفني وأنا مواطن أمشي في الشارع".

وسجل الوزير أنه "كما أكد على ذلك رئيس الحكومة، فإن جميع المسؤولين التقطوا الرسالة التي بعث بها المواطنون، ونعمل، جميعا، جاهدين على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، في إطار صفحة جديدة ينخرط فيها الجميع، من فاعلين اقتصاديين، موزعين، مواطنين ومسؤولين عموميين".

وشدد يتيم على أن "التصريح كان في البدايات الأولى لحملة المقاطعة، وقبل توالد مختلف تداعياتها. ومن الطبيعي أن استدعاءه في سياق مختلف بعد عدة أسابيع من قبل البعض؛ لأغراض لا تخفى، فسح المجال للبس وتحوير لكلامي وتجريح لم يكن أبدا مقصودا كما تم بالمعنى الذي تم الترويج له".

وختم وزير الشغل والإدماج تدوينته بهاشتاج "#مواطن_وأفتخر"، و"#وزير_في_خدمة_الشعب"، و"#المواطن_أولا".