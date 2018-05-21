» خطوة جديدة لـ«النني» مع آرسنال

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المصريون

أرسنال

محمد النني

النني

استقر محمد النني، لاعب وسط آرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني، على ارتداء القميص رقم «4» مع فريقه المدفعجية في الموسم المقبل، بعد أن كان يرتدي القميص رقم "35".

ومن المنتظر أن يقوم الإسباني أوناي إيمري بتدريب فريق أرسنال بدءًا من الموسم المقبل خلفًا للفرنسي المخضرم أرسين فينجر، الذي كان يقود أرسنال منذ عام 1996.

يذكر أن نادي أرسنال أعلن خلال الفترة الماضية تجديد عقد محمد النني، الذي انضم للفريق في عام 2016 من فريق بازل السويسري.



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