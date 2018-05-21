الكشف عن أول محاولة احتيال عالمية باسم "كأس العالم"

21 مايو 2018 - 10:08 م

أقرت شركة "بيكون" الروسية للتسويق، بتزويرها تقارير لرفع تقييم مطاعم المدن التي ستستضيف المونديال المقبل على موقع "تريب أدفايزور" العالمي.

وتمكنت الشركة من التحايل على آلية عمل الموقع؛ للكشف عن المنشورات الاحتيالية، ونشر المراجعات بلغات أجنبية، قبل توافد المشجعين من الخارج، لتصنيف المطعم ضمن قائمة أفضل 10 مطاعم على الموقع العالمي، وذلك مقابل تقاضي مبلغ 35 ألف روبل، أي ما يعادل 570 دولارا.

لكن موقع "تريب أدفايزور" قال إنه يتصدى لأي محولة تلاعب بالتقييمات، مشيرا إلى أن فريق التحقيقات يعمل بشكل استباقي وفعال للغاية في ملاحقة من يحاول الحصول على مراجعات مزيفة مقابل المال.

ووفرت بطولة كأس العالم فرصا مربحة للشركات في المدن المضيفة الإحدى عشرة، والتي تأمل في الاستفادة من المشجعين الأجانب الأثرياء، في الوقت الذي تأثر فيه الروس من الاقتصاد الهش والعقوبات الغربية.