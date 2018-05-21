  • الإثنين 21 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:41 م
بحث متقدم
صورة الرئيس السيسي بغزة

غزة تحتفي بـ«السيسي» بعد هذه القرارات

صورة تعبيرية

«الإفتاء»: فحص المرأة على يد طبيب يفسد صومها

تمر رمضان

أجمل رسالة كرم فى رمضان

صلاح

«صلاح» مُرشح لجائزة أفضل لاعب بالعالم

أرشيفية

تحذير لمطار القاهرة من ركاب ثلاث دول

كأس العالم

الكشف عن أول محاولة احتيال عالمية باسم "كأس العالم"

أرشيفية

زيادة أسعار الوقود خلال ساعات

الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس

شروط لذكر «الطيب وتواضروس» في وسائل الإعلام

مشاري العفاسي

تدوينة لـ"العفاسي"عن التطبيع مع إسرائيل تثير الجدل

وزير الخارجية الأمريكي

أمريكا لإيران: تنفيذ 12 مطلبًا أو أقسى عقوبة في التاريخ

لغز انتحار طفل الشرقية «أنا شيلت هم محدش يستحمله»

قضايا وحوادث

الطفل محمد ياسر
الطفل محمد ياسر

وكالات

أخبار متعلقة
#

إصابة طفل برصاص الإرهابيين أثناء محاولته الخروج من الغوطة

#

جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثة طفل ببني سويف

#

التصريح بدفن جثة رضيع لقي مصرعه في حريق منزل بالشرقية

#

طفل مدمن يروي قصته مع المخدرات

جثة

انتحار

الشرقية

انتشلت قوات شرطة المسطحات المائية، مساء أمس الأحد جثة طفل يبلغ من العمر 15 عاما، عثر عليه غارقا في بحر مويس بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتبين أنها للطفل محمد ياسر.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، بلاغًا من الأهالي بقيام طفل بالانتحار بمياه بحر مويس أمام ديوان عام محافظة الشرقية، وتوجهت قوات الأمن وتمكنت من انتشال جثته.

وقال مصدر أمني مسؤول إن الطفل المنتحر يدعى محمد ياسر راشد عناني، يبلغ من العمر 15 عاما، ويعمل والده بوزارة التعليم بالمحافظة.

وفاة الطفل لم تكن مفاجئة، حيث نوه محمد ياسر متابعيه وأصدقاءه بتدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قبلها بأيام أعلن فيها أنه سينتحر، طالبا الدعاء له.

وكتب الطفل البالغ من العمر 15 عاما تدوينة يوم الجمعة الماضي يقول "بجد لازم أموت مش هقول نفسي بس لازم أخلص من الكابوس اللي أنا فيه دا لو في يوم انتحرت متقولوش مراهق ولا طايش أنا شيلت هم محدش يستحمله ابقوا ادعولي".

وحتى الآن مازالت أجهزة الأمن تبحث عن سبب انتحار الطفل، وهل يعاني من مرض نفسي أم تعرض لضغوط عصبية ونفسية لم يستطع تحملها ودفعته إلى الانتحار .

وقد تم إخطار النيابة التي أمرت المباحث بإجراء تحرياتها لكشف غموض الحادث، وصرحت بدفن الجثة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإعلام وألقاب البابا وشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

جسد المرأة.. والتفوق القومي المزيف!

محمود سلطان

الصعايدة والسودانيون في مسلسلات رمضان

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. 20 ركلة جزاء على طريقة «بانينكا»
» قبل الموقعة المرتقبة.. ظهير الريال يتحدث عن محمد صلاح
» معلكسة فتاة تنتهي بمقتل عاطلين
» لأول مرة.. قداس مصري في زفاف ملكي بلندن
» لغز انتحار طفل الشرقية «أنا شيلت هم محدش يستحمله»
» بالصور.. نجم مانشستر يونايتد يؤدي مناسك العمرة
» خطوة جديدة لـ«النني» مع آرسنال
» "شاهدة علي.." روعات إلهية ستدهشك!
» مسئول مغربي يعتذر بعد عبارة «أنا وزير»
» الاعدام لـ"بيصة وسمكة ورمضان" لقتلهم صديقهم
» اعتقال خلية موالية للقذافي في طرابلس

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:23 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار