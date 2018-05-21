«صلاح» مُرشح لجائزة أفضل لاعب بالعالم

21 مايو 2018 - 10:43 م

تصدر النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، غلاف النسخة الجديدة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وأعدت المجلة الفرنسية الشهيرة تقريرًا مطولًا عن محمد صلاح قبل أيام قليلة، من مباراة فريقه ليفربول أمام ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل، في كييف بأوكرانيا.

وعنونت فرانس فوتبول غلافها بعنوان «صلاح.. المخلص».

وأضافت: «النجم المصري حقق أرقام مجنونة في أول مواسمه مع ليفربول؛ ليكون مرشحًا قويًا لحصد جائزة الكرة الذهبية».

وفسرت المجلة الفرنسية الشهيرة في تقريرها، العوامل التي تمنح صلاح التفوق على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي نجمي ريال مدريد وبرشلونة.

يذكر أن ميسي ورونالدو احتكرا جائزة الكرة الذهبية في الأعوام العشرة الأخيرة، بواقع 5 مرات لكل منهما.

وتمنح «فرانس فوتبول» الجائزة لأفضل لاعب في العالم، علمًا بأنها انفصلت في العامين الأخيرين عن جائزة الأفضل التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".