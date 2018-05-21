  • الإثنين 21 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:41 م
بحث متقدم
صورة الرئيس السيسي بغزة

غزة تحتفي بـ«السيسي» بعد هذه القرارات

صورة تعبيرية

«الإفتاء»: فحص المرأة على يد طبيب يفسد صومها

تمر رمضان

أجمل رسالة كرم فى رمضان

صلاح

«صلاح» مُرشح لجائزة أفضل لاعب بالعالم

أرشيفية

تحذير لمطار القاهرة من ركاب ثلاث دول

كأس العالم

الكشف عن أول محاولة احتيال عالمية باسم "كأس العالم"

أرشيفية

زيادة أسعار الوقود خلال ساعات

الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس

شروط لذكر «الطيب وتواضروس» في وسائل الإعلام

مشاري العفاسي

تدوينة لـ"العفاسي"عن التطبيع مع إسرائيل تثير الجدل

وزير الخارجية الأمريكي

أمريكا لإيران: تنفيذ 12 مطلبًا أو أقسى عقوبة في التاريخ

لأول مرة.. قداس مصري في زفاف ملكي بلندن

عرب وعالم

الأمير هاري والأميرة ميجان
الأمير هاري والأميرة ميجان

وكالات

أخبار متعلقة
#

تعرف على الضيف المصري الذي حضر زفاف الأمير هاري

#

6 معلومات مثيرة عن الأميرة «ميجان»

#

صحيفة إسرائيلية تدافع عن المصريين الحاضرين ذكرى «التأسيس»

#

أول فيديو للبريطانية المسجونة بمصر: تؤدي الصلاة

بريطانيا

لندن

زفاف

الأمير هارى

شارك الأنبا أنجيلوس، أسقف الكنيسة المصرية الأرثوذكسية لأبرشية لندن، في حفل زفاف الأمير البريطاني هاري وعروسته الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، السبت الماضي، وهي تعد المرة الأولى التي يشارك فيها قيادي كنسي ينتمي إلى الأقباط الأرثوذكس في مراسم زفاف بروتستانتي ملكي.

مراسم الزواج ترأسها رئيس أساقفة كانتربيري، جوستين ويلبي، وألقى العظة رئيس الكنيسة الأسقفية الأميركية، وكانت مشاركة الأسقف المصري مهمة وأدى بعض الصلوات، وخصصت له بعض الطقوس كي يؤديها ليصبح أول كنسي مصري يشارك في مراسم زفاف ملكي ببريطانيا.

الأنبا أنجيلوس هو أسقف الكنيسة المصرية في لندن، وسبق أن منحته ملكة بريطانيا في أكتوبر من العام 2015 وسامًا رفيعًا لدوره في تعزيز الحرية الدينية.

وهو حاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية بدرجة ضابط، وهي رتبة فائقة الامتياز، نظير جهوده في خدمة الحريات الدينية في العالم.

يتميز بعلاقاته الوثيقة مع المسؤولين البريطانيين وبعلمه العقائدي واللغوي الواسع وبثقافته الكبيرة، وهو من الذين يحظون بثقة البابا تواضروس بابا الأقباط في مصر.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإعلام وألقاب البابا وشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

جسد المرأة.. والتفوق القومي المزيف!

محمود سلطان

الصعايدة والسودانيون في مسلسلات رمضان

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. 20 ركلة جزاء على طريقة «بانينكا»
» قبل الموقعة المرتقبة.. ظهير الريال يتحدث عن محمد صلاح
» معلكسة فتاة تنتهي بمقتل عاطلين
» لأول مرة.. قداس مصري في زفاف ملكي بلندن
» لغز انتحار طفل الشرقية «أنا شيلت هم محدش يستحمله»
» بالصور.. نجم مانشستر يونايتد يؤدي مناسك العمرة
» خطوة جديدة لـ«النني» مع آرسنال
» "شاهدة علي.." روعات إلهية ستدهشك!
» مسئول مغربي يعتذر بعد عبارة «أنا وزير»
» الاعدام لـ"بيصة وسمكة ورمضان" لقتلهم صديقهم
» اعتقال خلية موالية للقذافي في طرابلس

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:23 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار