  • الإثنين 21 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:40 م
بحث متقدم
صورة الرئيس السيسي بغزة

غزة تحتفي بـ«السيسي» بعد هذه القرارات

صورة تعبيرية

«الإفتاء»: فحص المرأة على يد طبيب يفسد صومها

تمر رمضان

أجمل رسالة كرم فى رمضان

صلاح

«صلاح» مُرشح لجائزة أفضل لاعب بالعالم

أرشيفية

تحذير لمطار القاهرة من ركاب ثلاث دول

كأس العالم

الكشف عن أول محاولة احتيال عالمية باسم "كأس العالم"

أرشيفية

زيادة أسعار الوقود خلال ساعات

الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس

شروط لذكر «الطيب وتواضروس» في وسائل الإعلام

مشاري العفاسي

تدوينة لـ"العفاسي"عن التطبيع مع إسرائيل تثير الجدل

وزير الخارجية الأمريكي

أمريكا لإيران: تنفيذ 12 مطلبًا أو أقسى عقوبة في التاريخ

الاتحاد السكندري يُمطر شباك السالمية الكويتي بخماسية

الرياضة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الاتحاد الكويتى يطرح تذاكر ودية الفراعنة

#

الاتحاد السكندري يتخطى سموحة بثنائية

#

أزارو يقود الأهلي أمام الاتحاد السكندري

#

استقالة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وتشكيل لجنة تسوية

المصريون

الاتحاد السكندرى

السالمية الكويتي

حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزًا كبيرًا على السالمية الكويتي، بخمسة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، على ملعب الجوهرة «المشعة» بمدينة جدة السعودية، فى الدور التمهيدى الأول بالبطولة العربية.

سجل الأهداف كل من ايمانويل بناهينى "هدفين"، ورزاق سيسيه "هدفين" ورمزى جمعة فى الدقائق 18 و43 و63 و82 و90.

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندرى رصيده إلى 4 نقاط بعد التعادل فى الجولة الأولى مع الفتح المغربى قبل الفوز اليوم.

ويقع زعيم الثغر ضمن فرق المجموعة الثانية التى تضم الاتحاد السكندرى واتحاد الفتح المغربى والسالمية الكويتى وتليكوم الجيبوتى، فى الوقت الذى ضمت المجموعة الأولى الفيصلى السعودى والأفريقى التونسى والنجمة اللبنانى والوئام الموريتانى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإعلام وألقاب البابا وشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

جسد المرأة.. والتفوق القومي المزيف!

محمود سلطان

الصعايدة والسودانيون في مسلسلات رمضان

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. 20 ركلة جزاء على طريقة «بانينكا»
» قبل الموقعة المرتقبة.. ظهير الريال يتحدث عن محمد صلاح
» معلكسة فتاة تنتهي بمقتل عاطلين
» لأول مرة.. قداس مصري في زفاف ملكي بلندن
» لغز انتحار طفل الشرقية «أنا شيلت هم محدش يستحمله»
» بالصور.. نجم مانشستر يونايتد يؤدي مناسك العمرة
» خطوة جديدة لـ«النني» مع آرسنال
» "شاهدة علي.." روعات إلهية ستدهشك!
» مسئول مغربي يعتذر بعد عبارة «أنا وزير»
» الاعدام لـ"بيصة وسمكة ورمضان" لقتلهم صديقهم
» اعتقال خلية موالية للقذافي في طرابلس

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:23 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار