«الإفتاء»: فحص المرأة على يد طبيب يفسد صومها

21 مايو 2018 - 10:57 م

قالت دار الإفتاء المصرية، إن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يبطل صومه بينما يفسد صوم المريضة وعليها قضاء اليوم الذي تم فيه الكشف.

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ذهبت زوجتي إلى طبيب أمراض نساء، فهل الكشف عليها في نهار رمضان يفطرها ؟»، وقالت أنه من المقرر شرعًا أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند بعض الفقهاء، وأنه يحرم على غير زوجها ومحارمها النظر إلى غير الوجه والكفين إلا للضرورة كالطبيب المعالج على أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج.