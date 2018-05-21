«إيمري» يقترب من تدريب آرسنال

21 مايو 2018 - 11:33 م

اقترب الإسباني أوناى إيمرى، المدير الفني السابق لفريق باريس سان جيرمان الفرنسى، من تولي المسئولية الفنية لآرسنال الإنجليزى، خلفا للفرنسي آرسين فينجر.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC »، أنه من المتوقع أن يتم تعيين إيمرى مدربا لآرسنال هذا الأسبوع وأن يعقد الجانرز، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن مدربه الجديد.

وكان نجم آرسنال السابق ميكيل أرتيتا الذى يعمل مساعد بيب جوارديولا فى تدريب مانشستر سيتى قريبا من تدريب الجانرز، قبل أن يتراجع مسئولو الفريق اللندنى عن القرار فى اللحظات الأخيرة.

وكان إيمري، قاد إشبيلية لثلاث ألقاب متتالية للدورى الأوروبى ما بين أعوام 2015 و2016 وهو ما دفع باريس سان جيرمان للتعاقد معه، قبل التخلى عنه نهاية الموسم وتعيين مدرب بوروسيا دورتموند السابق توماس توخيل.