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العثور علي طفل رضيع بدورة مياه داخل مستشفى

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العثور علي طفل

دورة مياة

تجردت أم من مشاعر الإنسانية وألقت بطفلها الرضيع داخل دورة مياه في أحد المستشفيات بدمياط.

بداية الواقعة عندما تلقي اللواء مجدي أبو العز مدير أمن دمياط إخطارًا، من مركز شرطة كفر سعد يفيد تلقيه بلاغًا من أهالي قرية المرابعين، بعثورهم علي طفل رضيع داخل دورة مياه بالمستشفي في القرية.

 وعلي الفور انتقل رجال الشرطة، واستلم الطفل وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدًا لتسليمه لإحدى دور الرعاية.


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