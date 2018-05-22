تهديدات برلمانية بوقف بث «رامز تحت الصفر»

22 مايو 2018 - 12:03 ص

شن برلمانيون، هجومًا حادًا على برنامج المقالب «رامز تحت الصفر»، الذى يُقدمه الفنان رامز جلال، على فضائية «أم بى سى مصر»، مطالبين الجهات المختصة باتخاذ إجراءات وقرارات عاجلة لوقف البرنامج، لا سيما بعد احتواء الحلقات التى تم عرضها، على العديد من الألفاظ «الخارجة والبذيئة».

وطالب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بإيقاف أى عمل درامى أو تليفزيونى يحض على الانحدار بالمستوى الثقافي.

«فرج» قال فى تصريحات له، إن الأعمال الدرامية التى تُعرض على شاشات التليفزيون فى الشهر الفضيل، لابد أن تحتوى على لغة راقية تُصدر لأبنائنا من الجيل الجديد رسائل هادفة حول لغة الحوار، لأنها حاليًا تؤثر بالسلب على تقدم بلادنا.

رئيس لجنة الرياضة، أضاف أن برنامج «رامز تحت الصفر» يحتوى على عبارات لا تليق وتعكس انحدار فى المستوى الثقافي، مضيفًا «يحرص جلال، على تقديم مثل هذه الأعمال سنويًا، وكنت أتمنى أن يقدم عمله بطريقة شيك، بدلًا من سيل السباب فى كل حلقة من حلقاته».

بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، دعا الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد برامج المقالب التى تُعرض فى رمضان، مشيرًا إلى أنه لا يجوز دينيًا ولا أخلاقيًا عرض مثل تلك البرامج فى ذلك الشهر الكريم، لا سيما أنها تحتوى على ألفاظ وشتائم كثيرة لا تليق.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف أن برنامج «رامز تحت الصفر»، يحتوى على ألفاظ خارجة كثيرة، كما أن توقيت عرضه غير مناسب على الإطلاق، ومن ثم يجب إيقافه أو تغيير توقيت بثه على الأقل.

وتابع: «شهر رمضان، الناس تحاول فيه التقرب إلى الله، والبعد عن كل ما لا يتناسب مع الأخلاق والدين، نيجى احنا ونعرض مثل تلك البرامج، وقت الإفطار، وأثناء اجتماع العائلة كلها، ويتم بث هذه الألفاظ، ذلك لا يليق».

عضو مجلس النواب، نوه بأنه يجب على المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين، اتخاذ قرارات عاجلة لمنع بث تلك الألفاظ، مضيفًا أن العقوبات لابد أن تكون بشكل تدريجي، بمعنى أن يتم تحذيره، فإن لم يمتثل، يتم توقيع عقوبات مالية، فإن لم يتراجع، يتم توقيع غرامات مغلظة، مع وقف بث البرنامج.

أما، أمين مسعود، عضو مجلس النواب، نوه بأن الجهات المختصة، أكدت أنها ستوقع عقوبات مشددة على تلك البرامج، مشيرًا إلى أنه حتى اللحظة لم تتخذ تلك الجهات أية خطوات جادة تجاه تلك البرامج.

وفى تصريحه لـ«المصريون»، تساءل «مسعود»، قائلًا: «ما هى الأسباب التى تمنع تلك الجهات من تنفيذ قراراتها، وهل ما يرد بتلك البرامج لا يستدعى اتخاذ خطوات سريعة لمنع بث تلك الألفاظ».

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن ما تحتويه تلك البرامج يؤثر بالسلب على النشء الجديد، حيث يقوم كثير من الأطفال بالتقليد الأعمى لهذا البرامج، دون مراعاة للدين والأخلاق والعرف والتقاليد السائدة.

وأشار «مسعود»، إلى إن غالبية المسلسلات التى تُعرض خلال ذلك الشهر الكريم، تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء، إضافة إلى بعض المشاهد التى لا يليق عرضها قبل رمضان أو بعده، وبالتالى فإن المجلس الأعلى للإعلام عليه البحث عن آليات لمنع كل ذلك، وإلا ستخرج الأمور عن السيطرة – بحسب تصريحه.

بينما، قال طارق سعدة، وكيل نقابة الإعلاميين، إن النقابة ستنسق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لوقف برنامج «رامز تحت الصفر»، الذى يقدمه «جلال»، وذلك بعد تجاوزاته فى أول حلقتين، متابعًا: «البرنامج تضليل للرأى العام، واستنفد أهدافه منذ ثلاث نسخ سابقة، ولم يقدم جديدًا بالنسبة للإعلام أو المشاهد».

وفى تصريحات له، أضاف«سعدة»، أن الذين «يدعون أن البرنامج يحقق نسبة مشاهدة، عليهم ملاحظة أن نسبة المشاهدة المرتفعة تأتى للحكم على كذب وصدق الموقف، والتى دائمًا ما يأتى حكم المشاهدين بأن البرنامج مفبرك ومُتفق عليه مع الضيوف، والمتابعة لم تكن للموقف وإنما للمقدمة والإفيهات الكوميدية التى يسخر بها رامز من ضيوفه».

وشدد وكيل نقابة الإعلاميين، على أن النقابة ترفض هذه النوعية من البرامج، مطالبًا أن توجه هذه الملايين من الجنيهات لإنتاج محتوى إعلامى وقوالب رمضانية تفيد وتثرى المشاهد المصرى والعربي، بدلًا من هذه النوعية من البرامج.

وتعتمد فكرة مقلب «رامز تحت الصفر»، ذلك العام على استضافة الضيف فى روسيا ثم اصطحابه إلى مكان آخر وخلال الطريق يتعرض لمواقف صعبة، منها تعطل المركبة التى تقله، ليظهر بعدها نمر وأحيانًا دب قطبى يهاجم المركبة وأحد أفراد الطاقم.