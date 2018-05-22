» «عبد الغني» يكشف سبب عدم تسلم الأهلي لدرع الدوري

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مجدي عبد الغني
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كشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن السبب وراء عدم تسلم النادي الأهلي، درع الدوري العام، لموسم 2017/ 2018.

وقال «عبد الغني» فى تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذى يقدمه إبراهيم عبد الجواد، «درع الدورى موجود فى النادى الأهلى أصلاً، والنادى هو من يحدد موعد الاحتفالية، فلو كان أراد استلامه في مباراة المصري لنفذنا له طلبه».

وعاد ليقول: «الأهلى فاز بالدورى قبل نهايته بسبع مباريات، ولو كان أراد استلامه فى أى وقت خلال المباريات المتبقية لكان الاتحاد وافق على الفور».

وأردف عضو اتحاد الكرة: «لا بد أن يتم تواصل بين النادى الأهلى والاتحاد المصرى لكرة القدم لكى يتم التنسيق للاحتفالية التى يتسلم خلالها الأهلى درع الدوري».


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