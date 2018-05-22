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"حماس" تدين افتتاح سفارة باراغواي في القدس

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حماس
حماس

المصريون ووكالات

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أدانت حركة المقامة الإسلامية "حماس"، الإثنين، افتتاح دولة باراغواي، سفارة لها بمدينة القدس المحتلة، واعتبرت أنها "خطوة غير مسؤولة ومخالفة للقوانين الدولية".
وقالت الحركة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن تلك الخطوة تمثل "ارتهانًا للسياسات الأمريكية على طريق قيام دولة يهودية عنصرية متطرفة على حساب الحق الفلسطيني".
ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية "لقطع علاقاتها مع كل دولة تنقل سفارتها إلى القدس، والعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ودعم عدالة قضيته".
وافتتحت باراغواي، الإثنين، سفارة لها في مدينة القدس لتصبح الدولة الثالثة التي تفتتح ممثلية لها في المدينة، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا.
وجاء نقل السفارة الأمريكية إلى القدس تنفيذًا لقرار واشنطن، في 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، عام 1967، ولا ضمها وإعلانها مع القدس الغربية، في 1980، "عاصمة موحدة وأبدية" لها. -

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