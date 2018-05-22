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ترامب يستبق قمته المنتظرة من "كيم" بهذا الأمر

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زعيم كوريا الشمالية وترامب
زعيم كوريا الشمالية وترامب

المصريون ووكالات

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أعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل، الثلاثاء، نظيره الكوري الجنوبي، مون جي إن.
وقال في بيان إنه سيتم خلال اللقاء مناقشة الملف النووي لكوريا الشمالية، والقمة المقررة بين ترامب وزعيم الأخيرة كيم جون أون، في 12 من يونيو/حزيران المقبل بسنغافورة.
وأمس الأحد، أفاد البيت الأبيض، أن ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع مون جي، مساء السبت، تطرقا خلالها للموضوع الكوري الشمالي، دون مزيد من التفاصيل.
لكن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أفادت في تقرير لها أن الرئيسين الأمريكي والكوري الجنوبي تطرقا خلال المكالمة التي استغرقت نحو 30 دقيقة لتهديدات كوريا الشمالية بالانسحاب من قمة سنغافورة.
إلا أن ترامب أكد استمرار تحضيراته لهذه القمة، بحسب المصدر ذاته.
وهددت بيونغ يانغ، الثلاثاء الماضي، بإلغاء القمة بين الزعيمين الأمريكي، والكوري الشمالي؛ بسبب المناورات التي وصفتها بـ"المستفزة" بين سيول وواشنطن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.
وقالت الوكالة، حينها، إن كوريا الشمالية، ألغت اجتماعًا رفيع المستوى كان مقررًا الأربعاء، مع الجارة الجنوبية، ردًا على المناورات.
وبدأت مناورات عسكرية مشتركة، في 11 مايو/أيار الجاري وتستمر لأسبوعين بين الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، شاركت فيها نحو 100 طائرة حربية.
وصرح ترامب في مناسبات عدة، الأسبوع الماضي، أن بيونغ يانغ لم تعلن انسحابها من القمة، وأن التحضيرات لا تزال جارية لها.
ووعد الرئيس الأمريكي بتوفير حماية لكيم جون أون في حال تخلى عن برنامجه النووي.
والجمعة الماضية، اجتمع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بنظيرته الكورية الجنوبية، كانج كيونج وها.
وقال بومبيو، بعد اللقاء إن "بلاده ستساعد كوريا الشمالية اقتصاديًا، في حال تخلصت من أسلحتها النووية".
وصرح أنّ الهدف من المباحثات مع كوريا الشمالية هو "نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل وقابل للتحقق".
وأضاف أن "المباحثات مع زعيم كوريا الشمالية كانت جيدة وموضوعية خلال الزيارة الأخيرة".
وفي التاسع من الشهر الجاري، زار بومبيو كوريا الشمالية لبحث تفاصيل التحضيرات الجارية لقمة ترامب- كيم. -

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