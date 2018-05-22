أول ظهور لـ"عباس" من داخل مستشفى يتلقى فيه العلاج

22 مايو 2018 - 01:33 ص

ظهر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الإثنين، عبر شاشة تلفزيون فلسطين الرسمي، للمرة الأولى، منذ نقله إلى المستشفى، أمس الأحد، إثر وعكة صحية.



وبدا عباس مبتسمًا، بينما كان يتمشى في أروقة "المستشفى الاستشاري" برام الله، بصحبة مرافقيه ونجليه وأطباء يشرفون على حالته الصحية.



وقالت مقدمة الأخبار في تلفزيون فلسطين، إن عباس "يتماثل للشفاء، وحالته الصحية شهدت تحسنًا كبيرًا".



كما ظهر عباس في صور نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، يقرأ صحيفة "الحياة الجديدة" المحلية.



وقال المدير الطبي للمستشفى الاستشاري في رام الله، سعيد سراحنة، إن عباس يستجيب للعلاج بشكل سريع ويتماثل للشفاء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وأضاف سراحنة أن صحة الرئيس الفلسطيني شهدت تحسناً كبيراً، وتناول العلاج اللازم، بعد أن تبين إصابته بالتهاب رئوي على الجهة اليمنى.



ونُقل عباس، أمس، إلى المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بعد ارتفاع درجة حرارته، وبات في المستشفى، حيث خضع للمراقبة في قسم القلب.



وأجرى عباس البالغ من العمر 82 عامًا، عملية في أذنه قبل خمسة أيام وقام بمراجعة المشفى قبل يومين، مرتين على التوالي، حيث قرر الأطباء إبقاءه تحت المراقبة.

