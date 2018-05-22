"الكهرباء" تكشف حقيقة زيادة أسعار الوقود

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كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، حقيقة زيادة أسعار الوقود خلال الساعات المقبلة، نافيا الأمر جملة وتفصيلا. 
وأوضح "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، على أنه لو كان هناك تحرك أو زيادة في الأسعار كان سيعلن عنها في بيان رسمي أو من خلال مؤتمر صحفي. 
وأشار إلى أنه سيتم تحديد موعد لعمل مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه في المستقبل سيكون هناك تحريك للأسعار، وليس خلال ساعات كما تردد الشائعات. 


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