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النائب علاء عابد يستقيل من حزب "المصريين الأحرار"

الحياة السياسية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

المصريون ووكالات

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أعلن علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، استقالته من حزب «المصريين الأحرار».
وقال، في خطاب موجه إلى رئيس الحزب، عصام خليل، مساء الاثنين، إنه استقال بعد 3 أعوام ترأس خلالها الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب.
وأعرب «عابد» عن شكره لرئاسة وقيادة وأعضاء الحزب ونوابه في البرلمان على تعاونهم معه خلال الفترة الماضية.
وكان رئيس الحزب اختار قبل أيام الدكتور أيمن أبوالعلا لتولي رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب خلفا للنائب علاء عابد.

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