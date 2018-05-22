زميل صلاح بالمنتخب يفجر مفاجأة مدوية عنه

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ريال مدريد

محمد صلاح

عاتب أحمد الشناوي - لاعب الزمالك ومنتخب مصر - زميله بالمنتخب محمد صلاح بسبب تأخره في الرد على رسائله الإلكترونية ، مؤكدًا أن هذا الأمر يغضبه .

وحول الفريق الذي سيشجعه في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد ، قال "الشناوي" في تصريحات لبرنامج "اكسترا تايم" الذي يقدمه الإعلامي "إسلام الشاطر" : "أنا مدريدي .. وبالمناسبة محمد صلاح متعصب لتشجيع ريال مدريد وهو من عشاق كريستيانو رونالدو .. لكني بالطبع أتمنى فوز ليفربول هذه المرة من أجل صلاح".

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