زميل صلاح بالمنتخب يفجر مفاجأة مدوية عنه

أحمد عادل شعبان
عاتب أحمد الشناوي - لاعب الزمالك ومنتخب مصر - زميله بالمنتخب محمد صلاح بسبب تأخره في الرد على رسائله الإلكترونية ، مؤكدًا أن هذا الأمر يغضبه .
وحول الفريق الذي سيشجعه في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد ، قال "الشناوي" في تصريحات لبرنامج "اكسترا تايم" الذي يقدمه الإعلامي "إسلام الشاطر" : "أنا مدريدي .. وبالمناسبة محمد صلاح متعصب لتشجيع ريال مدريد وهو من عشاق كريستيانو رونالدو .. لكني بالطبع أتمنى فوز ليفربول هذه المرة من أجل صلاح".
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