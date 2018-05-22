الخرباوي لـ"السيسي": هذا المحافظ إخواني

22 مايو 2018 - 07:44 ص

أكد ثروت الخرباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، أنه كان يوجد محافظ في الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي كان ينتمي لتنظيم الإخوان.

وقال "الخرباوي" خلال لقائه ببرنامج "بلدنا أمانة" المذاع على فضائية "تن" إن هذا المحافظ ليس في منصبه الآن ولكنه حتى الآن منتمٍ لتنظيم الإخوان".

وأضاف "الخرباوي" أن هذا المحافظ كان محافظًا لمحافظة الجيزة وهو يمتلك مكتبا هندسيا، لافتًا إلى أن شريكه في المكتب تم التحفظ على أمواله لدعمه للإرهاب، وبالرغم من ذلك يشغل منصبًا مهما في إحدى شركات البترول الكبرى.

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