سلفي لـ"ناشطة حقوقية": منظرك قبيح

22 مايو 2018 - 07:47 ص

اندلعت مشادة كلامية حادة بين الداعية السلفي وليد إسماعيل، وبين الناشطة الحقوقية "أمل فتحي" على الهواء، بسبب المظهر الذي ظهرت به الأخيرة في الحلقة.

وقال "إسماعيل" خلال لقائه ببرنامج "ماذا بعد" المذاع علي فضائية "تن": "منظرك قبيح وبيضايقني"، فردت عليه: "فتحي" قائلة: "متبصش عليا".

وأكد إسماعيل، أنه يجب علي المرأة أن تلتزم بالعادات والتقاليد وأصول دينها، قائلاً: "لكن انتي معندكيش سقف للحريات، انتي ممكن تكوني محرجة فقط".

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