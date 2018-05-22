الإبراشي لـ ضيفه: "أنت مش ملاك"

22 مايو 2018 - 07:52 ص

نشبت مشادة كلامية حادة بين الإعلامي وائل الإبراشي، وضيفه أيمن محفوظ المحامي صاحب الدعوى ضد مسلسل أيوب، بسبب قيام المحامين برفع دعاوى قضائية ضد صناع الأعمال الفنية المعروضة خلال شهر رمضان الكريم، ومنها مسلسل أيوب وربع رومي.

وقال الإبراشي خلال برنامجه "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم"، مخاطبًا ضيفه: "ليه أصحاب المهن عاوزين يكونوا ملائكة، ومع إن الحياة هى صراع بين الخير والشر، وواضح أن المحامين عندهم حساسية وقاعدين قدام المسلسلات بمدافع آلية".

من جانبه قال أيمن محفوظ المحامي صاحب الدعوى ضد مسلسل أيوب، إن هناك مؤامرة بالكلمة على رموز الدولة، لافتًا إلى أن المحامي ليس لديه بضاعة يبيعها غير الثقة، لافتًا إلى أن مهنة المحاماة هي جزء من السلطة القضائية التى تساعدها فى الوصول إلى العدالة.

فقاطعه الإبراشي قائلا: "مفيش مهنة ملائكية، فأنا صحفي وهناك صحفيون فاسدون، وكذلك الأمر بالنسبة للمهندسين والأطباء والمحامين، وهناك محامون فى السجون الآن بتهم سفك الدماء".