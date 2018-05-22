» طائرة سعودية تنجو من كارثة بفضل براعة طيار تركي

22 مايو 2018 - 08:16 ص

كشفت وسائل إعلام سعودية عن هبوط طائرة تتبع الخطوط الجوية السعودية اضطراريا بمطار الملك عبد العزيز بجدة بعد تعطل عجلاتها الأمامية مما كاد أن يتسبب بكارثة .





وكانت الطائرة تتجه من المدينة المنورة إلى مطار دكا (بنغلاديش) وعلى متنها 151 راكبا، ولم يصب أي راكب بأذى، باستثناء بعض حالات الهلع التي استدعت النقل إلى مركز صحي داخل المطار.

ونقلت صحف سعودية، عن المتحدث الرسمي للخطوط الجوية العربية السعودية، عبد الرحمن الطيب، قوله إن خللا في الإطارات الأمامية طرأ على طائرة من طراز إيرباص A330، فتقرر أن تعود الطائرة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة".

وأضاف: "عند محاولة الهبوط، تعذر إنزال العجلات الأمامية، وبعد عدة محاولات تقرر الهبوط من دون إنزال العجلات الأمامية، وذلك بعد أخذ جميع الاحتياطات اللازمة، وهبطت الطائرة بسلام، وتم إنزال الضيوف وعددهم 141 من الطائرة، مع طاقم الطائرة المكون من 10 ملاحين".

وأشار الطيب إلى أن "الفضل يعود بعد الله في نجاح عملية الهبوط إلى كفاءة قائد الطائرة (تركي الجنسية)، وأيضا إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات المعنية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الذين تعاملوا مع الوضع بمهنية واحترافية عاليين"، لافتا إلى أن "الجهات المعنية باشرت التحقيق في العارض، وستقوم بإصدار تقرير متكامل عن الرحلة".

وقالت مواقع سعودية إن الطائرة من طراز A330-200، واستأجرتها الخطوط الجوية السعودية من تركيا، بطاقمها التركي في العام 2016.

#جدة

لحظة هبوط طائرة اندلع فيها حريق وتم السيطره عليه ولله الحمد #مطار_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/zyZYtWqr5B