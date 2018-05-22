مفاجأة جديدة في مذبحة الرحاب

22 مايو 2018 - 08:44 ص

كشف مصدر قضائي عن مفاجأة جديدة في حادث الرحاب الذي راح ضحيته رجل الأعمال عماد سعد وأسرته ، مؤكدًا أن احتمال الانتحار عاد إلى دائرة التحقيقات مرة أخرى .



وأكد المصدر قضائى ، أن التحقيقات الحالية تشير لوجود شبهة جنائية بشكل كبير فى الحادث، موضحا أن تقريرى الطب الشرعى النهائى والأدلة الجنائية قد يقلبا مسار التحقيقات رأسا على عقب إذا ما أقرت بانتحار الأب وفقا لما لها من دلائل "حسب اليوم السابع"

وأضاف المصدر، أن النيابة تضع احتمالين أولهما الشبهة الجنائية الكاملة وهو الاحتمال الأقرب وفقا لسير التحقيقات الحالية، وثانيهما أن تكون الحادثة انتحار وهو ما تستبعده النيابة لحين ورود التقرير النهائى للطب الشرعى والذى قد يؤكد مسار التحقيقات، أو يقلب مسار القضية رأسا على عقب.