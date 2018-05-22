  • الثلاثاء 22 مايو 2018
  • بتوقيت مصر08:47 ص
بحث متقدم
ضحايا الرحاب

مفاجأة جديدة في مذبحة الرحاب

فريق الأهلي

مذبحة للاعبين في الأهلي خلال أيام

خفة يد

نشطاء يتداولون لقطة من مسلسل تكشف عن أمر مخيف

صلاح

زميل صلاح بالمنتخب يفجر مفاجأة مدوية عنه

التضخم قد يتسبب في كارثة عقارية كبرى

خبير: كارثة اقتصادية في الطريق .. احذروها قبل فوات الأوان

ملياردير هندي يؤسس مصنعًا في مصر لإنتاج عقار «سوفالدي»

حقيقة تسبب "سوفالدي" في إصابة المرضى بالسرطان

نشأت الديهي

نشأت الديهي: هذا هو "عنتيل" جماعة الإخوان

التعليم تكلف جهات سيادية بطباعة امتحانات الثانوية

السجن 7سنوات وغرامة 200 الف جنيه للموبيل فى الامتحان

سلطنة عمان ترفع أسعار البنزين

"الكهرباء" تكشف حقيقة زيادة أسعار الوقود

وزير الري

وزير الري يكشف عن استراتيجية مواجهة أزمة المياة

مفاجأة جديدة في مذبحة الرحاب

قضايا وحوادث

ضحايا الرحاب
ضحايا الرحاب

متابعات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة جديدة تغير مجرى التحقيقات في مذبحة الرحاب

#

إخلاء سبيل 13 شخصًا في "مذبحة الرحاب"

#

مفاجأة عن دفن جثامين مذبحة "فيلا الرحاب"

#

فرد أمن ومحامون ومحاسب متهمون في مذبحة الرحاب

مذبحة الرحاب

كشف مصدر قضائي عن مفاجأة جديدة في حادث الرحاب الذي راح ضحيته رجل الأعمال عماد سعد وأسرته ، مؤكدًا أن احتمال الانتحار عاد إلى دائرة التحقيقات مرة أخرى .

وأكد المصدر قضائى ، أن التحقيقات الحالية تشير لوجود شبهة جنائية بشكل كبير فى الحادث، موضحا أن تقريرى الطب الشرعى النهائى والأدلة الجنائية قد يقلبا مسار التحقيقات رأسا على عقب إذا ما أقرت بانتحار الأب وفقا لما لها من دلائل "حسب اليوم السابع"

وأضاف المصدر، أن النيابة تضع احتمالين أولهما الشبهة الجنائية الكاملة وهو الاحتمال الأقرب وفقا لسير التحقيقات الحالية، وثانيهما أن تكون الحادثة انتحار وهو ما تستبعده النيابة لحين ورود التقرير النهائى للطب الشرعى والذى قد يؤكد مسار التحقيقات، أو يقلب مسار القضية رأسا على عقب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإعلام وألقاب البابا وشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

جسد المرأة.. والتفوق القومي المزيف!

محمود سلطان

الصعايدة والسودانيون في مسلسلات رمضان

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» اتهمت العرب في أعراضهم بألمانيا .. فانتهت نهاية دموية
» ذبح مؤذن ومصلي بأحد مساجد الجزائر خامس يوم رمضان
» علميا .. الصيام يخفف الاكتئاب والأرق
» شاهد .. نجم مانشستر يونايتد يؤدي مناسك العمرة
» طائرة سعودية تنجو من كارثة بفضل براعة طيار تركي
» لهذه الأسباب .. مسؤلو الإسماعيلي مصدومون من حسام البدري
» وزيرة دنماركية للمسلمين: صيامكم يمثل خطر على مجتمعنا
» علماء: هذا أكثر مشروب مفيد للإنسان في العالم
» فنانة شهيرة تعترف بوضوح: مقالب رامز جلال مفبركة
» تدوينة لـ"العفاسي"عن التطبيع مع إسرائيل تثير الجدل
» زيادة أسعار الوقود خلال ساعات

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار