» بالفيديو.. نجاة مواطن عقب اشتعال النار في سيارته

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نجا مواطن سعودي من الموت بأعجوبة ، عقب حريق شب في سيارته، عصر أمس الاثنين،في طريقه باتجاه محافظة عفيف بعد أن حاصرته النيران.
وأكد أنه أثناء قيادته للسيارته "جيب شاص تويوتا 2014" ، اشتعلت النيران فجأة في السيارة ، بحسب الفيدو الذي نشرته صحيفة الوئام السعودية .
وأضاف كنت ماشيا بالطريق في اتجاه محافظة عفيف وإذ بالنيران واللهب يحاصرانني ، ما جعلني أضطر للوقوف بجانب الطريق والهرب بنفسي قبل أن تصلني النيران .
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