» بالفيديو.. نجاة مواطن عقب اشتعال النار في سيارته

22 مايو 2018 - 10:31 ص

نجا مواطن سعودي من الموت بأعجوبة ، عقب حريق شب في سيارته، عصر أمس الاثنين،في طريقه باتجاه محافظة عفيف بعد أن حاصرته النيران.

وأكد أنه أثناء قيادته للسيارته "جيب شاص تويوتا 2014" ، اشتعلت النيران فجأة في السيارة ، بحسب الفيدو الذي نشرته صحيفة الوئام السعودية .

وأضاف كنت ماشيا بالطريق في اتجاه محافظة عفيف وإذ بالنيران واللهب يحاصرانني ، ما جعلني أضطر للوقوف بجانب الطريق والهرب بنفسي قبل أن تصلني النيران .

شاهد الفيديو..



