» بالفيديو.. نجاة مواطن عقب اشتعال النار في سيارته

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اشتعال السيارة

نجاة مواطن

محافظة عفيف

نجا مواطن سعودي من الموت بأعجوبة ، عقب حريق شب في سيارته، عصر أمس الاثنين،في طريقه باتجاه محافظة عفيف بعد أن حاصرته النيران.

وأكد  أنه أثناء قيادته للسيارته  "جيب شاص تويوتا 2014" ،  اشتعلت النيران  فجأة في السيارة ، بحسب الفيدو الذي نشرته صحيفة الوئام السعودية .

وأضاف كنت ماشيا بالطريق في اتجاه محافظة عفيف وإذ بالنيران واللهب يحاصرانني ، ما جعلني أضطر للوقوف بجانب الطريق والهرب بنفسي قبل أن تصلني  النيران .
شاهد الفيديو..

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