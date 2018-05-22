بالصور.. خروج نجل رجل أعمال شهير من السجن

22 مايو 2018 - 10:38 ص

نشر رجل الأعمال أشرف السعد الذي يعيش في لندن منذ 20 عامًا، خبرًا عن خروج ابنة من السجن والذي يدعي "إبراهيم".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بـ"تويتر" قائلًا، "وأخيرًا بعد أربع سنوات إبراهيم أشرف السعد حر وينام خارج السجن".

وتابع: "من أربع سنين وإبراهيم ابنى فى السجن ولأول مرة أقولها كنت كل يوم أتمنى أنا أدخل مكانه ويخرج هو أو يخبروني إنه مات ولا يبقى فى السجن يومًا واحدًا لأنني خضت التجربة وكانت مريرة ولا يوجد شىء فى الحياة يستحق أن يسجن الإنسان من أجله حتى لو هيعيش يأكل عيش حاف الحمد لله حمدًا كثيرًا".

واختتم تدوينته بقوله: "شكرًا لمن بيده مقاليد السموات والأرض وأمره كن فيكون".

وتفاعل رواد تويتر حول تدوينة "السعد" حيث وجهت له نيفين الوالي، سؤالًا قائلة، "هو كان ممسوك في أيه؟"

فيما رد "السعد" بقوله "عشان ابن أشرف السعد حظه الأسود إنه ابني".