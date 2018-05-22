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بعد موجة من الانتقادات..

"ترامب": "لم أصف جميع المهاجرين بالحيوانات"

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صورة الخبر

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تويتر

ترامب

صحيفة اندبندنت

قضايا الهجرة

اضطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتوضيح تصريحاته عن المهاجرين بعد انتقادات حادة لتسمية بعضهم بـ"حيوانات"، لافتًا إلى أنه دعا بعض المهاجرين غير الشرعيين في بلاده بـ"الحيوانات" وليس جميعهم، بحسب ما ذكره موقع صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وألقى الرئيس الأمريكي باللوم على "القوانين الضعيفة" للسماح للمجرمين والعصابات بدخول البلاد بطريقة غير شرعية خلال اجتماع مع سياسيين محافظين في كاليفورنيا.

وجاءت تصريحاته بعد تقارير تفيد بأن البيت الأبيض يستعد لفصل أطفال المهاجرين عن آبائهم واحتجازهم في  مستودعات في قواعد عسكرية.

وفي اجتماع حول قضايا الهجرة في البيت الأبيض، الخميس الماضي، قال "ترامب" إن إدارته تعكف الآن على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المتورطين في جرائم عنف.

وأضاف في فيديو مصور نشرته وكالة "رويترز" وبعض وسائل الإعلام الأمريكية، "لدينا أشخاص يأتون إلى البلاد، أو يحاولون الدخول، فنحن نوقف الكثير منهم، نحن نخرج الناس من البلاد لن تصدق مدى سوء هؤلاء الناس، هؤلاء ليسوا أشخاصًا، هذه حيوانات. ونحن نخرجهم من البلد بمعدل سريع، وهذا لم يحدث من قبل".

وعقب توجيه انتقادات لاذعة لها، حاول "ترامب" الدفاع عن نفسه، وقال على حسابه الرسمي على "تويتر"، "إنه دعا بعض، وليس كل "المهاجرين" بـ"الحيوانات".

في المقابل، رد بعض النقاد أنه ليس من الواضح تمامًا من الذي يشير إليه "ترامب" بالفعل، فهو لما يحدد كلامه، فهو انتقد الناس الذين "يحاولون المجيء إلى البلاد" ثم الناس الذين "يتم إخراجهم من البلاد"، لذا من الصعب أن نفكّر من الذي يطلق عليه لفظ على "حيوان". 

وفي السياق ذاته، قال محامي أمريكي، ردًا على تغريدة "ترامب"، لا يهم من كان يشير إليه بـ"الحيوان"، فينبغي أن نذكر الجميع بشيء واحد هو أنه لا ينبغي وصف أي شخص بأنه "دون البشر" أو "غير آدمي".

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