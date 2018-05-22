شاهد.. الشعراوي يعلمنا كيف يكون دعاؤنا مستجابا

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"إذا سألك عبادي عني فإني قريب".. هكذا بدأ الشيخ محمد متولي الشعراوي حديثه لتعليم الناس كيف يكون دعاؤهم مستجابا.
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