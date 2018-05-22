مشاري بن راشد يصف حماس بالخونة

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حماس

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بشار

الخونة

قتل المسلمين

شن المنشد الديني مشاري بن راشد العفاسي هجوما علي حركة حماس ، واصفا إياهم بالخونة.

وأضاف علي حسابه الشخصي علي تويتر لا يحق للخونة في حماس المزايدة على دماء المسلمين في غزة ، وهم يفرطون في دماء المسلمين في سوريا ويتغزلون في بشار.

وأكد أن دماء الأبرياء عزيزة لا نفرق بينها في فلسطين أو سوريا أو بورما وفي كل مكان ، ولا يصدّق الخونة الذين يتحالفون مع قتلة المسلمين في سوريا إلا المغفل الساذج .

يذكر أن العفاسي كان قد هاجم حماس منذ عدة أيام ، من خلال من خلال دعائه بتحرير غزة من أذناب إيران.

 وقام علي حسابه علي موقع التواصل تويتر بإرفاق صورة تجمع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس مع قيادات إيرانية ، بالإضافة إلي صورته علي منصة وهو يرفع علامة النصر وخلفه صورة مرشدَيْ إيران السابق والحالي.

ودعا في تغريدته : "اللهم حرر الأقصى من بني صهيون المحتلين الغاصبين ، وحرر غزة من أذناب إيران وردّ قدسنا إلينا ردّاً جميلاً".


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