"بيل ترو": هذا ما يفتقده المصريون في الآونة الأخيرة

22 مايو 2018 - 11:42 ص

قالت بيل ترو، مراسلة صحيفة "ذا تايمز" البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عقب طردها من مصر، لصحيفة "دير ستاندر" النمساوية، إن حرية الصحافة في مصر تراجعت بصورة ملحوظة، لافتة إلى أن الشعور بـ"الحرية" بشكل عام هو ما افتقده المصريون، في الآونة الأخيرة.

وفي سلسلة فيديوهات باسم "الصحفيين تحت ضغط"، تحدث تسعة من الصحفيين من مختلف الجنسيات، عن تجربة القمع، التي واجهها في البلاد العاملون بها، واستراتيجياتهم ضده، ومن ضمن هؤلاء الصحفيين، كانت بيل ترو، التي تغطي بشكل رئيسي الأحداث في مصر وتونس وليبيا واليمن والأراضي الفلسطينية.

وفي فبراير الماضي، تم طرد "بيل" من البلاد من قبل الحكومة المصرية، أثناء تحقيق لها بشأن الهجرة غير الشرعية، حيث تم اعتقالها واستجوابها، وهددت بالخضوع لمحاكمة عسكرية إذا لما تغادر البلاد، على حد قولها.

وتحدثت "بيل" في سلسلة الفيديوهات، عن تراجع حرية الصحافة في مصر، مشيرة إلى أنها في عام 2018 وصلت إلى الدور النهائي في جائزة "ميديا عالم واحد" البريطانية المرموقة، وهي الجائزة التي لا تزال تكافئ التميز في مجال الصحافة الدولية، وذلك لتغطيتها لمسار اللاجئين عبر البحر المتوسط، وكفاحها ضد ما يمسي تنظيم "داعش" في مدينة "سرت" الليبية، ومقالاتها التحقيقية حول السجون في مصر.

من بين أمور أخرى، ذكرت مراسلة الصحيفة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعض الأحداث التي عاصرتها أثناء تغطيتها الحرب الأهلية في ليبيا وانتفاضتين غزة الأخيرتين.

علاوة على ذلك، ناقشت "بيل" الأوضاع في مصر في ظل سياسيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن "الحرية" هي ما يفتقدها المصريون في بلادهم، إذ أن الضغوط على العاملين في مجال الصحافة والإعلام وصلت لدرجة "غير معقولة"، في الآونة الأخيرة.

ويذكر أن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الحكومية، دافعت قرار السلطات المصرية بترحيل مراسلة صحيفة "التايمز" البريطانية، بيل ترو، من القاهرة، واتهمت هيئة الاستعلامات المراسلة بمخالفة قواعد عمل المراسلين الأجانب في مصر.