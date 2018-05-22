مسجدا "العروسي والزاهد" حضارة ضائعة فى باب البحر

22 مايو 2018 - 12:06 م

" في تلك اللحظات وقبيل موعد الغروب و الافطار وأنت تسير في منطقة باب البحر، تصادفك روائح غريبة تمتلأ بعبق التاريخ وذكريات الماضي وأيام كانت النفس تشتاق للعيش فيها و أن تكن جزأ منها".

يصادفك في أول الشارع وأنت تسير مسجدين يشكلان معا لوحة فنية رائعة وقت الغروب بمآذن أثرية جاوزت الستمائة عاما،" مسجد الزاهد" و" مسجد العروسي"، إلا أنك ستصطدم بباعة لاصقت بضاعتهم جدران المسجد، من مختلف السلع الغذائية تصاحبهم أصواتهم وهما ينادون علي سلعهم، وبالرغم من ضعف حالهم إلا أن هناك اعتزازا واضحا علي وجوههم وأنت تسألهم عن تلك المساجد فالفخر يملأ إجابتهم لأنهم يجاورن تلك المساجد الأثرية.

مسجد أحمد الزاهد

يقع على يمين شارع البحر ويعرف بمسجد سيدى "أحمد الزاهد" وبه مقام الشيخ الزاهد، وينسب إلى أحمد بن أحمد بن سليمان المصري المعروف بـ"الزاهد"، وهو رجل صالح من أهل العلم والعمل وأصله من مدينة فاو بالصعيد، انقطع للوعظ والإرشاد بالقاهرة.

ابتدأ في بناء المسجد عام 817هـ /1414م واكتمل البناء في عام 818هـ /1415م، 7 ومات الشيخ الزاهد 819هـ /1416م ودفن في مسجده.

مسجد العروسي

يقابل مسجد الزاهد مباشرة مسجد سيدي حسن العروسي، ويقع المسجد بالقرب من منزل الشيخ العروسي، وقد أنشأ المسجد الشيخ أحمد المشهور بالعريان، ويعرف المسجد أيضًا باسم "ابن بدير"، وهى كنية الشيخ العروسي صهر الشيخ العريان (وقبره موجود بالمسجد).

باب البحر

باب البحر هو أحد شوارع مصر القديمة يبدأ من ميدان باب الشعرية وينتهى إلى شارع كلوت بك بأول الفجالة "القريبة من ميدان رمسيس"، و سمي شارع باب البحر بهذا الاسم نسبة على أحد أبواب القاهرة وكان يفتح على البحر (النيل) وقت أن كان يجري النيل بميدان رمسيس وبقيت آثار هذا الباب حتى سنة 1847 م ، ثم تم هدمه بأمر محمد على ، ولم يبق منه شئ.

وكان "باب البحر" أحد بابين جعلا في جزء من السور الشمالي، الذى شيد في العصر الأيوبي أيام صلاح الدين بعد توليه السلطنة ليحمى العاصمة وليكمل امتداد سور حصن القاهرة الشمالي نحو الغرب.

شيد باب البحر والباب الآخر - وهو باب الشعرية في ذلك القطاع من السور ، في سنة 572 هـ ( 1174 م) على يد الخصي بهاء الدين قراقوش وزير صلاح الدين ، الذى هدف من ذلك إلى أن يحيط العاصمة كلها ، بما فيها من أحياء ، مثل القاهرة أو حصن الفاطميين والفسطاط والعسكر والقطائع، وما استجد حولها وبينها من أحياء في غرب القاهرة حتى ساحل النيل الشرقى.

و من أشهر معالم هذا الشارع مسجد سيدي محمد البحر ، و المسجد معروف قديما بـ" زاوية القصري" نسبة إلى الشيخ محمد بن موسى عبد الله بن حسن القصري المالكي المغربى الذي قدم إلى القاهرة وانقطع بهذه الزاوية وطلب العلم إلى ان مات بها في التاسع من شهر رجب سنة ثلاث وثلاثين وستمائة.

و قد اشتهر لكونه أحد الشوارع التجارية الهامة و خاصة في مجال تصنيع و بيع الحلويات و خاماتها.









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